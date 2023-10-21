Gunung Ili Lewotolok Kembali Erupsi Pagi Ini, Sudah 73 Kali sejak 2023

JAKARTA - Gunung Ile Lewotolok, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi pagi ini, Sabtu (21/10/2023).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi mencatat, sejak awal 2023, Gunung Ile Lewotolok telah meletus sebanyak 73 kali.

Tercatat erupsi pagi ini terjadi pukul 05.21 WITA. Tinggi letusan 400 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ili Lewotolok pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023, pukul 05:21 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 400 m di atas puncak (± 1823 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Stanislaus Ara Kian dalam keterangannya.

Stanislaus melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21.7 mm dan durasi 44 detik.

Sementara itu, saat ini status Gunung Ile Lewotolok masih Pada tingkat aktivitas Level II (Waspada).

Pada level ini, masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolok maupun pengunjung, pendaki, wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ile Lewotolok.

“Masyarakat Desa Lamawolo, Desa Lamatokan, dan Desa Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran atau longsoran lava dan awan panas dari bagian timur puncak atau kawah Gunung Ile Lewotolok,” kata Stanislaus.