HOME NEWS NASIONAL

Jalani Tes Kesehatan di RSPAD, Muhaimin Iskandar: Semoga Semuanya Lancar

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |08:29 WIB
Jalani Tes Kesehatan di RSPAD, Muhaimin Iskandar: Semoga Semuanya Lancar
Anies Baswedan dan Cak Imin jalani tes kesehatan (Foto: MPI)
JAKARTA - Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto Sabtu (21/10/2023) pagi ini.

Anies-Muhaimin menjadi pasangan yang pertama menjalani tes kesehatan sebagai tahapan registrasi pencalonan di Pilpres 2024 mendatang.

Tes kesehatan Anies-Muhaimin dijadwalkan berlangsung mulai pukul 07.00 WIB. Adapun durasi tes kesehatan berkisar 8 hingga 10 jam.

Muhaimin Iskandar tiba terlebih dahulu di RSPAD Gatot Soebroto sekitar pukul 06.55 WIB. Gus Imin yang mendampingi Anies itu menggunakan kemeja putih.

Dia mengaku telah berpuasa dan siap menjalani tes kesehatan. "Saya puasa. Semoga semuanya lancar," ujarnya.

Sementara itu, Anies Baswedan baru tiba tiga menit kemudian. Sama seperti Cak Imin, Anies mengaku telah berpuasa jelang melakukan tes kesehatan.

(Fakhrizal Fakhri )

      
