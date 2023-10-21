Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Rakabuming Dikabarkan Hadiri Rampinas Partai Golkar Pagi Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |09:09 WIB
Gibran Rakabuming Dikabarkan Hadiri Rampinas Partai Golkar Pagi Ini
Gibran Rakabuming Raka (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dikabakarkan akan menghadiri acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada hari ini, Sabtu (21/10/2023).

Rapimnas Golkar dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.

Partai Golkar juga memastikan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto akan diumumkan dalam Rapimnas.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, nama cawapres pendamping Prabowo Subianto akan diumumkan pukul 10.00 WIB. Namun, ia belum mau memerinci apakah cawapres tersebut Gibran Rakabuming Raka atau bukan.

"Itu nanti pukul 10.00 WIB (melalui Rapimnas Golkar). Sabar aja ya, tungguin sebentar lagi kok," kata Dave kepada wartawan, Sabtu (21/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169159/golkar-YA8s_large.jpg
Golkar Kukuhkan Pengurus Baru Badan Saksi Nasional, Ini Daftar Susunannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167323/dpr-REK0_large.jpg
Dicopot dari DPR, Golkar: Adies Kadir Tak Terima Gaji dan Tunjangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165802/bahlil-ApFT_large.jpg
Bahlil & Pengurus Golkar Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Bahas Apa Sih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3025110/airlngga-ungkap-eks-menteri-bumn-tanri-abeng-seangkatan-ayahnya-6KRiQNToJI.jpg
Airlngga Ungkap Eks Menteri BUMN Tanri Abeng Seangkatan Ayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/244/2984015/berkumpul-di-bali-dpd-golkar-se-indonesia-beri-dukungan-tertulis-untuk-airlangga-YPE0hztLpV.jpeg
Berkumpul di Bali, DPD Golkar Se-Indonesia Beri Dukungan Tertulis untuk Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/337/2983996/sekjen-golkar-sebut-dpd-se-indonesia-ingin-airlangga-aklamasi-di-munas-IqMzjrTmqI.jpg
Sekjen Golkar Sebut DPD Se-Indonesia Ingin Airlangga Aklamasi di Munas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement