JAKARTA - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dikabakarkan akan menghadiri acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada hari ini, Sabtu (21/10/2023).
Rapimnas Golkar dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.
Partai Golkar juga memastikan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto akan diumumkan dalam Rapimnas.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, nama cawapres pendamping Prabowo Subianto akan diumumkan pukul 10.00 WIB. Namun, ia belum mau memerinci apakah cawapres tersebut Gibran Rakabuming Raka atau bukan.
"Itu nanti pukul 10.00 WIB (melalui Rapimnas Golkar). Sabar aja ya, tungguin sebentar lagi kok," kata Dave kepada wartawan, Sabtu (21/10/2023).