JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan bakal menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar, Sabtu (21/10/2023).
Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, hingga pukul 09.11 WIB, Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, sudah dipenuhi kader-kader partai.
Mereka kompak mengenakan seragam partai berwarna kuning dibalut jaket loreng, bernuansa kuning hijau dengan celana hitam.
Di sisi lain, belum ada tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa Gibran Rakabuming Raka akan hadir ke DPP Partai Golkar.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, nama cawapres pendamping Prabowo Subianto akan diumumkan pukul 10.00 WIB. Namun, ia belum mau memerinci apakah cawapres tersebut Gibran Rakabuming Raka atau bukan.
"Itu nanti pukul 10 (melalui Rapimnas Golkar). Sabar aja ya, tungguin sebentar lagi kok," kata Dave kepada wartawan, Sabtu (21/10/2023).