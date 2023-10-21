Gibran Hadiri Rapimnas Golkar, Airlangga Hartarto: Kita Lihat Nanti

JAKARTA - Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang dikabarkan untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan Rapimnas dengan matang. Ia pun meminta semua pihak untuk menunggu hasil rapat.

"Persiapan Rapimnas sudah bagus jadi kita tunggu saja," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Lebih lanjut, Airlangga enggan menjawab apakah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri Rapimnas Partai Golkar atau tidak. Termasuk soal kehadiran para Ketua Umum Partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Ini kan acara keluarga Golkar," kata Airlangga.