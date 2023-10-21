Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Hadiri Rapimnas Golkar, Airlangga Hartarto: Kita Lihat Nanti

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |09:29 WIB
Gibran Hadiri Rapimnas Golkar, Airlangga Hartarto: Kita Lihat Nanti
Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang dikabarkan untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan Rapimnas dengan matang. Ia pun meminta semua pihak untuk menunggu hasil rapat.

"Persiapan Rapimnas sudah bagus jadi kita tunggu saja," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Lebih lanjut, Airlangga enggan menjawab apakah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri Rapimnas Partai Golkar atau tidak. Termasuk soal kehadiran para Ketua Umum Partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Ini kan acara keluarga Golkar," kata Airlangga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169159/golkar-YA8s_large.jpg
Golkar Kukuhkan Pengurus Baru Badan Saksi Nasional, Ini Daftar Susunannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167323/dpr-REK0_large.jpg
Dicopot dari DPR, Golkar: Adies Kadir Tak Terima Gaji dan Tunjangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165802/bahlil-ApFT_large.jpg
Bahlil & Pengurus Golkar Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Bahas Apa Sih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3025110/airlngga-ungkap-eks-menteri-bumn-tanri-abeng-seangkatan-ayahnya-6KRiQNToJI.jpg
Airlngga Ungkap Eks Menteri BUMN Tanri Abeng Seangkatan Ayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/244/2984015/berkumpul-di-bali-dpd-golkar-se-indonesia-beri-dukungan-tertulis-untuk-airlangga-YPE0hztLpV.jpeg
Berkumpul di Bali, DPD Golkar Se-Indonesia Beri Dukungan Tertulis untuk Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/337/2983996/sekjen-golkar-sebut-dpd-se-indonesia-ingin-airlangga-aklamasi-di-munas-IqMzjrTmqI.jpg
Sekjen Golkar Sebut DPD Se-Indonesia Ingin Airlangga Aklamasi di Munas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement