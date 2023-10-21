Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RSPAD Gatot Soebroto Libatkan 50 Dokter Periksa Bacapres-Bacawapres di Pilpres 2024

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |09:48 WIB
RSPAD Gatot Soebroto Libatkan 50 Dokter Periksa Bacapres-Bacawapres di Pilpres 2024
RSPAD libatkan puluhan dokter periksa kesehatan capres-cawapres
A
A
A

JAKARTA - RSPAD Gatot Soebroto menjadi lokasi pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres-bacawapres) di Pemilu 2024. RSPAD melibatkan 50 dokter dalam pemeriksaan tersebut.

Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Budi Sulistya mengatakan bahwa puluhan dokter dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam agenda pemeriksaan kesehatan itu.

"(Terkait) tim dokter yg melakukan pemeriksaan, kami juga selain dari RSPAD juga dari kolegium terkait. Dalam hal ini kami sudah bersurat kepada Menkes dan telah memperoleh jawaban dari semua kolegium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksa pada hari ini," ujar Budi Sulistya kepada awak media.

"Kurang lebih sekitar 50 orang dokter, baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan. Pemeriksaan akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih antara 8 sampai 10 jam," sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
