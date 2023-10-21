Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPA Rawa Kucing Tangerang Terbakar, BNPB Siapkan Helikopter Water Bombing

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |09:59 WIB
TPA Rawa Kucing Tangerang Terbakar, BNPB Siapkan Helikopter <i>Water Bombing</i>
Kebakaran TPA Rawa Kucing (Foto: BNPB)
JAKARTA - Kebakaran tempat pembuangan sampah kembali terjadi, kali ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing yang berada di Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten dilahap si jago merah pada Jumat 20 Oktober 2023, sejak pukul 14.00 WIB.

Laporan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB yang dikeluarkan Sabtu (21/10/2023) pukul 06.00 WIB. Penyebab kebakaran masih ditelusuri, tetapi cuaca ekstrem dan panas yang sangat terik membuat tumpukan sampah plastik menjadi sangat mudah terbakar.

“Diperkirakan sekitar sepuluh hektare lahan TPA terbakar dan hingga kini api masih terus membara di lokasi,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Sabtu (21/10/2023).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan rencananya BNPB akan mengirimkan satu unit helikopter waterbombing yang akan direposisi dari helikopter yang sedang bertugas di Jambi, untuk mempercepat proses pemadaman.

Pada saat kejadian, kata Aam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, BPBD Kota Tangerang bersama tim gabungan langsung menuju lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman darat. “Sebanyak 36 unit pemadam kebakaran dan sekitar 450 orang terlibat dalam proses pemadaman,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
