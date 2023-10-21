Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambut Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto Hadiri Rapimnas Golkar

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |10:22 WIB
Disambut Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto Hadiri Rapimnas Golkar
Prabowo hadiri rapimnas Golkar (foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, untuk menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar, Sabtu (21/10/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Prabowo tiba di DPP Partai Golkar pukul 10.10 WIB dengan pengawal pribadinya. Terlihat Prabowo mengenakan baju putih dan peci hitam.

Setibanya di DPP Partai Golkar, Prabowo langsung disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan menjabat tangannya. Sementara, Prabowo langsung memberikan hormat ke Airlangga setelah keluar dari mobilnya.

Tanpa sepatah kata pun, keduanya langsung memasuki gedung. Baik Airlangga maupun Prabowo hanya melemparkan senyum kepada awak media.

Sebagai informasi, Rapimnas Partai Golkar akan mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka yang santer terdengar akan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

