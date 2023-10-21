Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bawa Usulan Gibran Jadi Cawapres ke Forum Ketum Partai Pendukung

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |12:34 WIB
Prabowo Bawa Usulan Gibran Jadi Cawapres ke Forum Ketum Partai Pendukung
Prabowo Subianto dan Airlangga. (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar secara resmi mengusulkan dan mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. Usulan resmi diampaikan melalui Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar. 

Merespons hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku bakal membawa usulan tersebut ke forum ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

BACA JUGA:

Segini Harta Kekayaan Gibran Rakabuming, Disebut Jadi Cawapres Prabowo 

"Dan karena kami Koalisi Indonesia Maju tediri dari sekarang delapan partai, empat partai parlementer dan empat partai non parlementer, tapi juga punya akar," kata Prabowo usai menghadiri Rapimnas di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023). 

"Jadi biasanya kita akan rapat, musyawarah, dan nanti kita umumkan keputusan kita bersama. Tentunya usul ini akan kita bawa ke forum Ketua Umum Partai," sambungnya. 

 BACA JUGA:

Prabowo menjelaskan, usulan ini merupakan hasil rapat internal Partai Golkar. Sehingga musyawarah perlu dilakukan antarseluruh partai dalam Koalisi Indonesia Maju. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement