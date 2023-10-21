Prabowo Bawa Usulan Gibran Jadi Cawapres ke Forum Ketum Partai Pendukung

JAKARTA - Partai Golkar secara resmi mengusulkan dan mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. Usulan resmi diampaikan melalui Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Merespons hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku bakal membawa usulan tersebut ke forum ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Segini Harta Kekayaan Gibran Rakabuming, Disebut Jadi Cawapres Prabowo

"Dan karena kami Koalisi Indonesia Maju tediri dari sekarang delapan partai, empat partai parlementer dan empat partai non parlementer, tapi juga punya akar," kata Prabowo usai menghadiri Rapimnas di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

"Jadi biasanya kita akan rapat, musyawarah, dan nanti kita umumkan keputusan kita bersama. Tentunya usul ini akan kita bawa ke forum Ketua Umum Partai," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, usulan ini merupakan hasil rapat internal Partai Golkar. Sehingga musyawarah perlu dilakukan antarseluruh partai dalam Koalisi Indonesia Maju.