Golkar Usulkan Gibran Jadi Cawapres, Prabowo Bakal Segera Deklarasi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan akan segera mengumumkan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkap Prabowo setelah Partai Golkar secara resmi mengusulkan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres Prabowo Subianto, melalui rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

"Saya sudah jawab sewaktu-waktu bahwa dinamika politik Indonesia memerlukan suatu sikap yang dinamis, luwes dan itikat yang terbaik untuk rakyat. Sehingga dalam hari-hari terakhir ini kita harus selesaikan hal-hal yang strategis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Prabowo mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan hasil rapat internal Partai Golkar. Sehingga harus ada musyawarah antarsemua ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Untuk itu, kata Prabowo, dirinya bakal membawa usulan tersebut ke forum ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Dan karena kami Koalisi Indonesia Maju tediri dari sekarang delapan partai, empat partai parlementer dan empat partai non parlementer, tapi juga punya akar," kata Prabowo.