HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Subianto Puji Partai Golkar Berjiwa Besar Usulkan Gibran sebagai Cawapres

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |12:46 WIB
Prabowo Subianto Puji Partai Golkar Berjiwa Besar Usulkan Gibran sebagai Cawapres
Prabowo Subianto hadiri Rapimnas Partai Golkar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar, yang secara resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Prabowo mengatakan, keputusan tersebut adalah hal yang luar biasa. Di sisi lain, baik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maupun kader berjiwa besar karena mampu melepas kepentingan partai.

"Ini saya anggap suatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat berjiwa besar karena Golkar rapimnasnya tadinya mencalonkan pak Airlangga sebagai capres atau cawapres," kata Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

"Tapi Golkar melepas kepentingan partai, golongan, demi kepentingan yang lebih besar, tentunya ini kehormatan, saya terima," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
