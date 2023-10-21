Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Tiba di DPP Partai Golkar

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |12:59 WIB
Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Tiba di DPP Partai Golkar
Gibran Rakabuming Raka tiba di DPP Partai Golkar (Foto: MPI)
JAKARTA - Setelah resmi diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tiba di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tiba di DPP Golkar pukul 12.48 WIB. Ia mengenakan batik bernuansa coklat dan sedikit warna biru, dengan celana hitam. Gibran tampak disambut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Seperti diketahui, Partai Golkar secara resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

"Bismillah maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada bapak Prabowo dan ini untuk dibawa pak prabowo dalam pertemuan forum ketum partai," kata Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, pengusulan tersebut berdasarkan pertimbangan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

"Setelah mencermati dan seksama dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan," katanya.

