Cawapres Perindo Mahfud MD Ingin Wujudkan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Perindo, Mahfud MD ingin mewujudkan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Pakar hukum asal Madura itu ingin kepastian hukum dapat dirasakan merata di semua kalangan.

Mahfud MD mencontohkan investor yang memiliki kendala terkait izin. Pasalnya, izin yang dibutuhkan bisa cepat keluar jika investor menyuap pihak yang berkepentingan.

Jika investor tidak menyuap, izin yang dibutuhkan tidak keluar dengan cepat. Situasi itu membuat investor bingung. Terlebih lagi, mereka memahami tindakan suap memiliki konsekuensi hukum yang serius.

"Investor datang ke saya 'Pak bagaimana kami ini mau usaha dengan baik. Kalau kami ikut prosedur biasa, tidak nyuap, kami mati dibunuh perusahaan kami'," ujar Mahfud MD dalam pidato politiknya, Sabtu (21/10/2023).

Mahfud memberikan solusi terkait permasalahan itu. Bacawapres Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu ingin mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.