Diusung Jadi Cawapres, Gibran: Kami Bakal Koordinasi dan Tindaklanjuti Bersama Pak Prabowo

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, dirinya sangat berterima kasih dan mengapresiasi hasil Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar, yang mengusulkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

Gibran mengungkap, setelah ini dirinya akan langsung berkoordinasi dan menindaklanjuti hasil Rapimnas tersebut bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar, saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas siang ini, untuk selanjutnya akan kami koordinasi dan tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabowo," kata Gibran di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Seperti diketahui, Partai Golkar secara resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

"Bismillah maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada bapak Prabowo dan ini untuk dibawa pak prabowo dalam pertemuan forum ketum partai," kata Airlangga.