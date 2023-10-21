Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diusung Jadi Cawapres, Gibran: Kami Bakal Koordinasi dan Tindaklanjuti Bersama Pak Prabowo

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |13:40 WIB
Diusung Jadi Cawapres, Gibran: Kami Bakal Koordinasi dan Tindaklanjuti Bersama Pak Prabowo
Gibran Rakabuming Raka dan Airlangga Hartarto. (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, dirinya sangat berterima kasih dan mengapresiasi hasil Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar, yang mengusulkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. 

Gibran mengungkap, setelah ini dirinya akan langsung berkoordinasi dan menindaklanjuti hasil Rapimnas tersebut bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

 BACA JUGA:

"Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar, saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas siang ini, untuk selanjutnya akan kami koordinasi dan tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabowo," kata Gibran di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023). 

Seperti diketahui, Partai Golkar secara resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023). 

BACA JUGA:

Prabowo Bawa Usulan Gibran Jadi Cawapres ke Forum Ketum Partai Pendukung 

"Bismillah maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada bapak Prabowo dan ini untuk dibawa pak prabowo dalam pertemuan forum ketum partai," kata Airlangga. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement