HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Rapimnas Partai Golkar, Gibran Rakabuming Sudah Komunikasi dengan PDIP

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |14:19 WIB
Hadiri Rapimnas Partai Golkar, Gibran Rakabuming Sudah Komunikasi dengan PDIP
Gibran Rakabuming Raka tiba di DPP Partai Golkar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa sebagai kader dirinya telah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan (PDIP) sebelum menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Diketahui, pada rapimnas tersebut, nama Gibran Rakabuming Raka secara resmi diusulkan untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

"Sudah sudah komunikasi ya," kata Gibran di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Namun Gibran enggan menjawab mengenai statusnya di PDIP, apakah masih menjadi kader partai atau sudah resmi keluar setelah diusulkan menjadi bacawapres Prabowo oleh Partai Golkar.

"Nanti aja lah," kata putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Seperti diketahui, Partai Golkar secara resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Rapimnas Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

"Bismilah maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo dan ini untuk dibawa dalam pertemuan forum ketum partai," kata Airlangga.

Halaman:
1 2
      
