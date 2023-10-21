Resmi Diusung Golkar Jadi Bacawapres Prabowo, Bagaimana Status Gibran di PDIP?

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara resmi diusung menjadi bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar.

Diketahui, Gibran Rakabuming merupakan Kader PDI Perjuangan (PDIP). Lalu bagaimana status Gibran di partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu?

Gibran pun enggan menjawab apakah dirinya masih menjadi kader PDIP atau tidak. Namun ia menegaskan dirinya sudah berkomunikasi dengan pihak PDIP sebelum menghadiri Rapimnas Partai Golkar.

"Nanti ajalah ya (bahas status di PDIP)," kata Gibran di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

"Sudah sudah komunikasi ya (sebelum ke Rapimnas Golkar)," sambungnya.

Seperti diketahui, Partai Golkar secara resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).