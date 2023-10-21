Airlangga Serahkan Surat Keputusan Rapimnas Partai Golkar ke Gibran Rakabuming

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) ke Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Adapun hasil Rapimnas Partai Golkar sepakat untuk mengusulkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

"Dalam rapat pleno pertama, Golkar mendukung capres-cawapres Prabowo dan Gibran, dan barusan kami menyerahkan hasil pleno kepada Mas Gibran," kata Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

"Dengan diterimanya surat keputusan (hasil Rapimnas), maka rapat pleno pertama selesai, dan rapat saya skors sampai jam 14.00 WIB," sambungnya.

Namun, berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, hingga pukul 14.37 WIB, rapat belum dilanjutkan.