Ketum PBNU Ajak Warga Hadir di Semiliar Selawat Nariyah, untuk Keberkahan dan Kemaslahatan Bangsa

SURABAYA - Peringatan dan perayaan Hari Santri Nasional (HSN) 2023, menyedot perhatian banyak pihak. Dari sejumlah klaster yang mengiringi HSN, antusiasme warga melimpah.

Menyaksikan hal ini, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjawabnya dengan mengajak warga hadir dalam agenda Semiliar Selawat Nariyah.

Semiliar Selawat Nariyah, masuk dalam kategori acara yang diyakini akan memenuhi rasa lapar ruhaniyah warga. "Malam ini ba'da shalat isya' berjamaah, akan dilaksanakan pembacaan satu miliar Shalawat Nariyah," kata Gus Yahya--sapaan Ketua Umum PBNU, Sabtu (21/10) kepada pers di Surabaya.

BACA JUGA: PBNU Angkat Jokowi Jadi Dewan Pengampu GKMNU

Gus Yahya sendiri tampak antusias menyimak perkembangan setiap mata acara, hingga agenda tadi pagi, Jalan Sehat bersama jutaan warga di Jl Gebernur Suryo, Surbaya. Sejak memasuki Oktober 2023, banyak pihak mengangankan dan menginginkan Oktober menjelma Bulan Santri, sebagaimana Juni bulan Bung Karno dan Desember Bulan Gus Dur.

Gus Yahya memberi penekanan tersendiri untuk klaster selawat ini. "Semiliar Selawat Nariyah ini akan dilaksanakan oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama di seluruh daerah, utamanya juga adalah seluruh struktur NU di seluruh tingkat kepengurusan, Lembaga, Badan Otonom, Pondok Pesantren, dan seluruh unit bidang amaliyah NU, termasuk lembaga² pendidikan NU."