Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum PBNU Ajak Warga Hadir di Semiliar Selawat Nariyah, untuk Keberkahan dan Kemaslahatan Bangsa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |16:00 WIB
Ketum PBNU Ajak Warga Hadir di Semiliar Selawat Nariyah, untuk Keberkahan dan Kemaslahatan Bangsa
Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Foto: PBNU)
A
A
A

SURABAYA - Peringatan dan perayaan Hari Santri Nasional (HSN) 2023, menyedot perhatian banyak pihak. Dari sejumlah klaster yang mengiringi HSN, antusiasme warga melimpah.

Menyaksikan hal ini, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjawabnya dengan mengajak warga hadir dalam agenda Semiliar Selawat Nariyah.

Semiliar Selawat Nariyah, masuk dalam kategori acara yang diyakini akan memenuhi rasa lapar ruhaniyah warga. "Malam ini ba'da shalat isya' berjamaah, akan dilaksanakan pembacaan satu miliar Shalawat Nariyah," kata Gus Yahya--sapaan Ketua Umum PBNU, Sabtu (21/10) kepada pers di Surabaya.

Gus Yahya sendiri tampak antusias menyimak perkembangan setiap mata acara, hingga agenda tadi pagi, Jalan Sehat bersama jutaan warga di Jl Gebernur Suryo, Surbaya. Sejak memasuki Oktober 2023, banyak pihak mengangankan dan menginginkan Oktober menjelma Bulan Santri, sebagaimana Juni bulan Bung Karno dan Desember Bulan Gus Dur.

Gus Yahya memberi penekanan tersendiri untuk klaster selawat ini. "Semiliar Selawat Nariyah ini akan dilaksanakan oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama di seluruh daerah, utamanya juga adalah seluruh struktur NU di seluruh tingkat kepengurusan, Lembaga, Badan Otonom, Pondok Pesantren, dan seluruh unit bidang amaliyah NU, termasuk lembaga² pendidikan NU."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180108//pemerintah-5hoQ_large.jpg
PBNU Suarakan Kepedulian Lingkungan dan Perlindungan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180084//pbnu-Jrzo_large.jpg
GP Ansor Ajak Anak Muda Jaga Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411//polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179265//prabowo-JiYR_large.jpg
Prabowo: Resolusi Jihad yang Dipelopori Kiai Hasyim Asy’ari Tonggak Perjuangan Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179150//prabowo-xVKU_large.jpg
Prabowo: Santri Adalah Penjaga Moral dan Pelopor Kemajuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178942//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka-m5sv_large.jpg
Gibran Dorong Santri Kuasai Teknologi untuk Hadapi Tantangan Zaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement