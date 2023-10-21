Didominasi Pemilih Muda, Berikut 5 Fakta Seputar Pilpres 2024

JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 menjadi momen krusial bagi pemilih muda, khususnya Generasi Z (Gen Z) dan Milenial, untuk menentukan masa depan negara. Memang mayoritas pemilih pada pemilu 2024 sebagian besar adalah pemilih muda.

Sesuai yang disepakati melalui rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022), pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, dan anggota DPD RI.

Kelima jenis pemilu tersebut akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Artinya akan ada lima surat suara untuk setiap pemilih dalam waktu yang bersamaan.

Untuk saat ini, diketahui sudah ada tiga pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dipastikan akan mengikuti pergelaran demokrasi 5 tahun sekali itu. Namun, baru ada dua paslon yang terdaftar di KPU RI untuk maju menjadi capres dan cawapres 2024 nanti.

Paslon tersebut adalah pasangan capres cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD yang diusung oleh PDIP, PPP, Partai Perindo dan Partai Hanura dan pasangan capres cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yang diusung oleh PKS, PKB dan Partai Nasdem.

Sementara untuk Prabowo Subianto belum menentukan pendampingnya untuk menemaninya menjadi cawapresnya. Sejauh ini belum ada info lebih lanjut kapan diumumkan cawapres dari Prabowo.

Berikut kami merangkum beberapa fakta unik pada pagelaran demokrasi Pemilu dan Pilpres 2024 nanti.

1. Didominasi oleh Pemilih Muda

Pemilu 2024 akan didominasi oleh pemilih muda. Kelompok kategori tersebut mencakup pemilih muda yang berusia 40 tahun ke bawah pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024.

August Mellaz selaku Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI memperkirakan jika proporsi pemilih muda akan mencapai sekitar 55 persen. atau 107 juta dari total jumlah pemilih di Indonesia.

2. Beredar Hoax Pilpres ditunda sampai 2029

Beredar kabar Pilpres 2024 dibatalkan dan diundur ke 2029. Narasi ini tersebar di jejaring sosial Facebook. Akun Facebook bernama Stevi Marmasih mengunggah kisah tersebut pada 24 Juni 2020. Dalam unggahannya, ia mengunggah foto tiga tokoh nasional.

Diantaranya adalah Presiden Joko Widodo, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gusdur.

Faktanya, wacana tersebut sedang menjadi perbincangan antara pemerintah dan DPR RI untuk menunda Pilkada Serentak 2024 ke 2027.

Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, wacana tersebut sedang menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR dalam proses revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pilkada. Wacana yang mencuat belakangan muncul adalah Pilkada Serentak 2024 akan diundur ke tahun 2027.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menegaskan, pemilu nasional khususnya pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), tetap akan berlangsung pada tahun 2024. Pembahasan perubahan ini khusus menyangkut hanya pemilu daerah, yang semula seharusnya mengiringi pemilu nasional.

"Tapi kalau untuk Pilpres, Pilegnya itu DPR, DPD, tetap di 2024," kata Arwani.