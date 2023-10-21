Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Penanganan Kesehatan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Fokus untuk Penanganan Hukum dan Berantas Korupsi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |16:12 WIB
JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo akan melakukan sejumlah upaya percepatan penanganan dalam gizi bagi masyarakat khususnya ibu hamil. Dalam visi misi yang dibuat, Ganjar berfokus untuk melakukan penanggulangan stunting di masyarakat.

Sementara itu, Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan bahwa visi misi yang telah di buat tercantum dalam 20 halaman dengan penguraian 170 halaman. Selain kesehatan, menurut Mahfud pihaknya juga berfokus pada persoalan dan penanganan hukum.

"Jadi visi dan misi kami itu kami itu ada 20 halaman, kemudian uraiannya ada sekitar 170 Halaman. Itu soal stunting dan sebagainya sudah," Kata Mahfud saat acara Bimtek PPP di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu (21/10/2023).

"Yang jelas soal penguatan ideologi, penguatan hukum dan pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi dan sebagainya semuanya sudah ada," Sambungnya.

