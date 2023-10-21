Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Turaif Kota Tua Bersejarah di Arab, Selengkapnya di Okezone Updates

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |16:23 WIB
Mengenal Turaif Kota Tua Bersejarah di Arab, Selengkapnya di Okezone Updates
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates pada Sabtu (21/10/2023) akan berisikan tentang kawasan kota tua bersejarah bernama distrik AT Turaif. Kota ini dahulunya memiliki peran sentral dalam jazirah arab.

Dengan luas bangunan dan lahan yang mencapai 10 ribu meter persegi, tempat ini menjadi peninggalan sejarah berdirinya kota At Turaif, tempat dinasti saudi pertama kali berdiri.

Menyuguhkan artsitektur kuno, kota ini kembali dipugar sesuai aslinya. Disini kita belajar tentang kehidupan di Jazirah Arab kuno berikut dengan beragam artefak peninggalan sejarah yang punya nilai historis tinggi.

Ada sejumlah ikon bangunan yang terletak di area ini seperti masjid Mohammad Bin Saud, hingga istana Salwa yang masih berdiri kokoh.

Selain itu ada juga berita tentang aksi unik di Pati, Jawa Tengah yang menjadikan cuaca panas hingga suhu 40 derajat celcius untuk menggoreng kerupuk langsung di bawah terik matahari.

