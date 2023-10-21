Prabowo Merapat ke Istana Merdeka Bertemu Presiden Jokowi, Bahas Apa?

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto merapat ke Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Sebelumnya, dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik sore ini.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Prabowo tampak meninggalkan Istana pukul 16.24 WIB. Prabowo menaiki mobil Alphard putih dengan nomor polisi B 108 PSD. Namun, belum diketahui apa yang dibahas keduanya dalam pertemuan tersebut.

Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna putih agak kecoklatan seperti saat menghadiri Rapimnas Partai Golkar. Sebelum menaiki mobilnya, Prabowo sempat berfoto selfie dengan seseorang berbaju batik.

Namun, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi.

Sementara itu, Prabowo sebelumnya tampak menyambut Jokowi dini hari tadi yang baru saja tiba di Tanah Air usai melaksanakan lawatan ke China dan Arab Saudi. Jokowi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 02.25 WIB.