Komitmen Ganjar-Mahfud Dorong Sains dan Teknologi Wujudkan Indonesia Unggul

JAKARTA - Pasangan calon (paslon) Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) Ganjar Pranowo – Mahfud MD berkomitmen mewujudkan Indonesia Unggul dalam visi – misinya. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah Sains dan Teknologi.

Dalam dokumen visi – misinya, Ganjar dan Mahfud menyatakan komitmen “Mempercepat Penguasaan Sains dan Teknologi Melalui Percepatan Riset dan Inovasi (R & I) Berdikari”, yang merupakan misi ke-dua paslon tersebut.

Salah satu langkah wemujudkan komitmen tersebut adalah dengan menjadikan riset dan inovasi sebagai fondasi utamanya. Dalam misi tersebut, Ganjar – Mahfud mengungkapkan program melipatgandakan anggaran riset dan inovasi.

“Meningkatkan investasi riset dan inovasi industri unggulan melalui peningkatan anggaran riset dan inovasi (Gross Domestic Expenditure on Research and Development) mencapai 1% dari PDB pada tahun 2029 dengan mendorong sinergi pendanaan pemerintah dan swasta melalui efisiensi pagu anggaran dan penyederhanaan regulasi pendanaan filantropi maupun insentif pajak atau subsidi bagi swasta.” Kutipan dari booklet visi – misi Ganjar – Mahfud.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perkara riset dan inovasi industri, sehingga bisa memproduksi lebih banyak peneliti-peneliti dan inovator terbaik bangsa kedepannya.

Selanjutnya, Ganjar – Mahfud juga berkomitmen akan membangun ekosistem riset dan inovasi. “Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam negeri untuk penyusunan kebijakan dan industrialisasi.” Tertulis dalam booklet visi – misi.

Kemudian, langkah berikutnya sebagai cara mewujudkan komitmen percepatan penguasaan sains dan teknologi, adalah dengan mewujudkan lompatan menjemput kemajuan. Dalam langkah itum terdapat dua program yang akan disiapkan, salah satunya bernama GP Project.

GP Project sendiri merupakan “Karantina produktif dengan mengumpulkan ilmuwan dan teknisi untuk menghasilkan dan menguasai teknologi yang bermanfaat bagi orang banyak. Mulai dari teknologi sederhana yang murah, hingga teknologi tinggi yang mampu menjadi game changer bagi Indonesia ke depan.” Dilansir pada booklet visi – misi yang sama.

Teknologi sederhana, hingga teknologi tinggi sangat perlu dikuasai untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih produktif dan menghasilkan SDM terbaik yang bisa menjadi game changer dalam berbagai sektor.

Langkah terakhir dalam mendorong misi Ganjar – Mahfud di sektor Sains dan Teknologi adalah menyediakan beasiswa yang masif dan terarah.