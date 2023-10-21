KPU Belum Terima Konfirmasi Pendaftaran Capres Prabowo Subianto

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum menerima surat pemberitahuan pendaftaran bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Sampai sore hari ini tanggal 21 Oktober 2023 KPU belum menerima surat pemberitahuan dari gabungan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM)," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik saat dikonfirmasi, Sabtu (21/10/2023).

Dia menyebut, setiap bakal calon yang akan mendaftarkan ke KPU paratai koalisi pengusung pasangan calon harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU dengan menyampaikan surat pemberitahuan. Hal itu merupakan keputusan hasil rapat koordinasi dengan partai politik.

"Surat pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar kami dapat berkoordinasi dengan semua pihak terkait," kata Idham.

Dia mengatakan, pihaknya bakal terus menunggu bakal calon presiden hingga batas akhir pendaftaran pada tanggal 25 oktober 2023 yaitu jam 23.59 WIB.

Sebelunya, Partai Golkar secara resmi mengusulkan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

"Bismillah maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada bapak Prabowo dan ini untuk dibawa pak prabowo dalam pertemuan forum ketum partai," kata Airlangga.