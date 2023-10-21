Ganjar Pranowo Minta Relawan Kurangi Rapat, Saatnya Turun Cari Suara

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo meminta simpul jaringan relawan untuk mengurangi rapat-rapat di ruangan dan saatnya turun ke masyarakat untuk mengumpulkan suara pemilih.

Permintaan Ganjar ini disampaikan oleh Zaini Makarim Supriyatno, adik ipar Ganjar. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan politik alas suara mengambang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Masyarakat yang belum menentukan pilihan politik, lanjut Zaini, menjadi prioritas tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Kami menyampaikan ke semua relawan agar sekarang itu kurangi kumpal-kumpul, kurangi rapat-rapat, kalau deklarasi ya sudah, setelah itu turun, turun mencari suara," ujar Zaini saat ditemui di TKRPP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).

"Terutama masa yang masih mengambang ternyata masih banyak, masa yang belum menentukan pilihan masih banyak itu yang kita prioritaskan untuk kita kejar," lanjut dia.

Zaini menyebut pihaknya menargetkan menang satu putaran dengan perolehan suara 50 persen. Optimisme itu lantaran pilihan memilih Mahfud MD mendampingi Ganjar dapat terima semua kalangan masyarakat.