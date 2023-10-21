Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Minta Relawan Kurangi Rapat, Saatnya Turun Cari Suara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |20:14 WIB
Ganjar Pranowo Minta Relawan Kurangi Rapat, Saatnya Turun Cari Suara
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo meminta simpul jaringan relawan untuk mengurangi rapat-rapat di ruangan dan saatnya turun ke masyarakat untuk mengumpulkan suara pemilih.

Permintaan Ganjar ini disampaikan oleh Zaini Makarim Supriyatno, adik ipar Ganjar. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan politik alas suara mengambang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Masyarakat yang belum menentukan pilihan politik, lanjut Zaini, menjadi prioritas tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Kami menyampaikan ke semua relawan agar sekarang itu kurangi kumpal-kumpul, kurangi rapat-rapat, kalau deklarasi ya sudah, setelah itu turun, turun mencari suara," ujar Zaini saat ditemui di TKRPP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).

"Terutama masa yang masih mengambang ternyata masih banyak, masa yang belum menentukan pilihan masih banyak itu yang kita prioritaskan untuk kita kejar," lanjut dia.

Zaini menyebut pihaknya menargetkan menang satu putaran dengan perolehan suara 50 persen. Optimisme itu lantaran pilihan memilih Mahfud MD mendampingi Ganjar dapat terima semua kalangan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement