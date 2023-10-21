Caleg Perindo Bagikan 1.000 Paket Minyak Goreng di Tanah Tinggi Jakpus, Warga: Sangat Membantu

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Herwanto Nurmansyah, membagikan seribu paket minyak goreng ke warga Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Warga pun merasa sangat terbantu dengan kegiatan yang diinisiasi oleh Herwanto.

"Warga sangat antusias. Pembagian minyak ini sangat membantu kami untuk tumis-menumis," ujar seorang warga bernama Tina kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (21/10/2023).

Lebih lanjut, Tina mengapresiasi Partai Perindo yang konsisten membantu rakyat kecil dan UMKM. Dukungan dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu membuat UMKM termotivasi untuk lebih maju.

"Kalau dilihat, Partai Perindo banyak mendukung UMKM. Para pedagang usaha kecil bisa lebih termotivasi untuk lebih maju," sambungnya kemudian.

Herwanto memiliki alasan tersendiri mengapa memilih membagikan minyak goreng ke masyarakat. Hal itu disebabkan kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu terakhir.