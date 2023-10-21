Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Caleg Perindo Bagikan 1.000 Paket Minyak Goreng di Tanah Tinggi Jakpus, Warga: Sangat Membantu

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |20:27 WIB
Caleg Perindo Bagikan 1.000 Paket Minyak Goreng di Tanah Tinggi Jakpus, Warga: Sangat Membantu
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Herwanto Nurmansyah, membagikan seribu paket minyak goreng ke warga Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Warga pun merasa sangat terbantu dengan kegiatan yang diinisiasi oleh Herwanto.

"Warga sangat antusias. Pembagian minyak ini sangat membantu kami untuk tumis-menumis," ujar seorang warga bernama Tina kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (21/10/2023).

Lebih lanjut, Tina mengapresiasi Partai Perindo yang konsisten membantu rakyat kecil dan UMKM. Dukungan dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu membuat UMKM termotivasi untuk lebih maju.

"Kalau dilihat, Partai Perindo banyak mendukung UMKM. Para pedagang usaha kecil bisa lebih termotivasi untuk lebih maju," sambungnya kemudian.

Herwanto memiliki alasan tersendiri mengapa memilih membagikan minyak goreng ke masyarakat. Hal itu disebabkan kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922//perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920//perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917//pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement