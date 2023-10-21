Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Rakabuming Raka: Ada Kejutan Berikutnya, Ditunggu Saja!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |22:29 WIB
Gibran Rakabuming Raka: Ada Kejutan Berikutnya, Ditunggu Saja!
A
A
A

JAKARTA - Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara deklarasinya menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) oleh 'Indonesia Memanggil Gibran' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/10/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, Gibran turut disambut ribuan relawan yang telah menunggu sejak pukul 17.00 WIB. Ia, bahkan berterima kasih kepada masyarakat yang hadir, serta berjanji akan kembali memberi kejutan terkait dinamika politik.

"Ada Kejutan-kejutan berikutnya, ditunggu saja," ujar Gibran disambut riuh pengunjung.

Di sisi lain, Gibran juga turut berterimakasih kepada masyarakat yang telah mendukung kiprahnya untuk maju menjadi orang nomor dua di Indonesia. Terlebih, mendukung kiprahnya sebagai perwakilan anak muda.

"Terima kasih untuk doanya, terima kasih sudah datang ke acara ini, pokoknya kita ingin Pilpres nanti semua aman dan damai, semua harus rukun nggak boleh ada yang berantem," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181154//kejagung-s2ZB_large.jpg
Uang Rp13 Triliun Kembali ke Negara, Pakar: Bagus, di Bawah Prabowo Penegak Hukum Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181147//jonan-d2m4_large.jpg
Reaksi Jonan saat Ditanya Tawaran Masuk Kabinet Usai Bertemu Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181144//ignasius_jonan-FmiW_large.jpg
Bertemu Prabowo, Jonan Ngaku Tak Bahas Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181135//presiden_prabowo-sylT_large.jpg
Prabowo Bakal Bikin Jalur Kereta Trans Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181095//prabowo-CAml_large.jpg
Prabowo Minta Penambahan Gerbong Kereta Api dan Pelayanan Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181092//prabowo-pd7R_large.jpg
Ribuan Anggota GPA Gelar Ikrar Perjuangan, Komitmen Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement