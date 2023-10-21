Gibran Rakabuming Raka: Ada Kejutan Berikutnya, Ditunggu Saja!

JAKARTA - Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara deklarasinya menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) oleh 'Indonesia Memanggil Gibran' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/10/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, Gibran turut disambut ribuan relawan yang telah menunggu sejak pukul 17.00 WIB. Ia, bahkan berterima kasih kepada masyarakat yang hadir, serta berjanji akan kembali memberi kejutan terkait dinamika politik.

"Ada Kejutan-kejutan berikutnya, ditunggu saja," ujar Gibran disambut riuh pengunjung.

Di sisi lain, Gibran juga turut berterimakasih kepada masyarakat yang telah mendukung kiprahnya untuk maju menjadi orang nomor dua di Indonesia. Terlebih, mendukung kiprahnya sebagai perwakilan anak muda.

"Terima kasih untuk doanya, terima kasih sudah datang ke acara ini, pokoknya kita ingin Pilpres nanti semua aman dan damai, semua harus rukun nggak boleh ada yang berantem," imbuhnya.