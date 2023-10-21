Gibran : Kita Ingin Pilpres Damai, Enggak Boleh Berantem Apalagi di Medsos

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara deklarasinya menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) oleh 'Indonesia Memanggil Gibran' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/10/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, Gibran disambut ribuan relawan yang telah menunggu sejak pukul 17.00 WIB. Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang hadir. Selain itu, ia berjanji akan kembali memberi kejutan terkait dinamika politik.

"Ada kejutan-kejutan berikutnya, ditunggu saja," ujar Gibran disambut riuh pengunjung.

Di sisi lain, Gibran berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya untuk maju menjadi orang nomor dua di Indonesia. Terlebih, mendukung kiprahnya sebagai perwakilan anak muda.

"Terima kasih untuk doanya, terima kasih sudah datang ke acara ini. Pokoknya kita ingin Pilpres nanti semua aman dan damai. Semua harus rukun enggak boleh ada yang berantem," ucapnya.

"Apalagi berantem di sosial media, pokoknya dibawa santai saja, tunggu minggu depan," tuturnya.

BACA JUGA: Airlangga Bertemu Jokowi di Istana Usai Deklarasi Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Sebagaimana diketahui, Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka resmi dideklarasi menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi Pemilu 2024. Ia, dideklarasi oleh 'Indonesia Memanggil Gibran' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/10/2023) malam.