Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran : Kita Ingin Pilpres Damai, Enggak Boleh Berantem Apalagi di Medsos

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |22:43 WIB
Gibran : Kita Ingin Pilpres Damai, Enggak Boleh Berantem Apalagi di Medsos
Gibran hadiri deklarasi Indonesia memanggil di Tugu Proklamasi. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara deklarasinya menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) oleh 'Indonesia Memanggil Gibran' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/10/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, Gibran disambut ribuan relawan yang telah menunggu sejak pukul 17.00 WIB. Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang hadir. Selain itu, ia berjanji akan kembali memberi kejutan terkait dinamika politik.

"Ada kejutan-kejutan berikutnya, ditunggu saja," ujar Gibran disambut riuh pengunjung.

Di sisi lain, Gibran berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya untuk maju menjadi orang nomor dua di Indonesia. Terlebih, mendukung kiprahnya sebagai perwakilan anak muda.

"Terima kasih untuk doanya, terima kasih sudah datang ke acara ini. Pokoknya kita ingin Pilpres nanti semua aman dan damai. Semua harus rukun enggak boleh ada yang berantem," ucapnya.

"Apalagi berantem di sosial media, pokoknya dibawa santai saja, tunggu minggu depan," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka resmi dideklarasi menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi Pemilu 2024. Ia, dideklarasi oleh 'Indonesia Memanggil Gibran' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/10/2023) malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement