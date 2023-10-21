Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rieke: Ganjar-Mahfud Sosok Pemimpin Pekerja Keras dan Mampu Wujudkan Cita-Cita

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |22:47 WIB
Rieke: Ganjar-Mahfud Sosok Pemimpin Pekerja Keras dan Mampu Wujudkan Cita-Cita
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: Antara)
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Rieka Diah Pitaloka mempopulerkan tagar #GAMA2024 yang menggambarkan dukungan untuk bacapres-bacawapres Ganjar-Mahfud MD. Rieke lantas menjelaskan tipe pemimpin Gama tersebut.

Dijelaskan Rieke, Gama akronim dari Ganjar-Mahfud dan Gama merupakan huruf ketiga alfabet Yunani. Menurut Rieke, Gama menggambarkan kepribadian Ganjar-Mahfud, sosok yang sangat terorganisir, mandiri serta percaya diri.

Kriteria pemimpin Gama, lanjut Rieke, adalah tahu nilai positif serta keunggulan apa yang ia miliki dalam hidup. Gama adalah sosok yang selalu setia, bersikap kooperatif dan selalu siap membantu orang kapan saja.

"Serta terbuka dan tak ragu menerima masukan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih cepat. Bagi Gama perjuangan tak terpisahkan dari keyakinan spiritual," jelas Rieke, dikutip dari laman Instagram pribadinya, Sabtu (21/10/2023).

Ia mengungkapkan, kerohanian adalah hal penting bagi Gama. Karena itu, dalam langkah perjuangan, Gama selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.

Gama, lanjut dia, memiliki orientasi pada tujuan, bersedia untuk membagikan seluruh pengetahuan yang mereka miliki pada orang lain. Gama merupakan sosok pekerja keras yang memiliki strategi jangka panjang, sehingga mampu mewujudkan cita-cita.

Selain tagar #GAMA2024, Rieke juga mengaransemen lagu untuk mengiringi perjuangan Ganjar Pranowo dan Manfud MD sebagai bacapres-bacawapres. Lagu tersebut berjudul ‘Laju Indonesia’.

Rieke menyatakan, Laskar Juang (Laju) Indonesia dibuat sekitar enam tahun lalu. Laju Indonesia, lanjutnya, bernuansa sosial dan ekonomi kerakyatan, menyebarkan kesadaran bagi segenap elemen bangsa.

"Laju Indonesia menilai pasangan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud- adalah pemimpin yang memiliki kepribadian tipe Gama,” ucapnya.

Visi Laju Indonesia mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Laju Indonesia memperjuangkan hadirnya Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. 

