HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Tiba di Sidoarjo Disambut Kapolri, Panglima TNI, hingga Gubernur Jatim

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |23:09 WIB
Jokowi Tiba di Sidoarjo Disambut Kapolri, Panglima TNI, hingga Gubernur Jatim
Presiden Jokowi tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jatim. (Biro Pers Setpres)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/10/2023) sore. Setelah pertemuan tersebut, Jokowi terbang ke Jawa Timur.

Dalam foto yang diterima MNC Portal, Jokowi tiba di Surabaya bersama Ibu Negara, Iriana melalui Bandara Juanda, Sidoarjo sekira pukul 21.00 WIB.

Setibanya di Bandara, rombongan Jokowi disambut Panglima TNI Laksamana Yugo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Farid Makruf, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana menuju hotel tempatnya bermalam untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja esok hari.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadap Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/10/2023) sore.

Airlangga tiba 5 menit setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu Jokowi.

Airlangga terpantau menggunakan mobil dengan nomor polisi B 1541 ZF.

