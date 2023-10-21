Sowan ke Ketum Parpol Koalisi, Gibran : Hasilnya Baik

JAKARTA - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menemui para ketua umum Partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Sabtu (21/10/2023).

Terlebih, Ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto telah resmi mengusulkan nama Gibran sebagai Cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto.

"Hari ini muter ke teman-teman Ketum-ketum koalisi," kata Gibran saat bertemu pendukungnya di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).

Bahkan, ia melanjutkan, pertemuan dengan para elite parpol tersebut berjalan dengan baik.

"Hasilnya baik, baik," ujar Gibran.