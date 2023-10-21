Advertisement
NASIONAL

Dipinang Golkar Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Siap Disanksi PDIP

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |23:49 WIB
Dipinang Golkar Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Siap Disanksi PDIP
Diusulkan Golkar Jadi Cawapres Prabowo, Gibran siap disanksi PDIP. (MPI)
JAKARTA - Partai Golkar resmi meminang Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mereka yang akan mendampingi Ketum Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Golkar telah mendiskusikan usulan ini dengan sejumlah partai pengusung Prabowo.

Merespons hal tersebut, Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan, menyatakan siap menerima segala konsekuensi dari partainya soal pinangan Partai Golkar.

"Siap yah," kata Gibran singkat di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).

Gibran pun mengaku, telah bertemu dengan pimpinan PDI Perjuangan sebelum memutuskan menerima tawaran dari Partai Golkar untuk menjadi pesaing capres-cawapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 nanti.

"Tadi kan saya sudah jawab, saya sudah ketemu Mbak Puan yah," ujarnya.

Namun, Gibran enggan menjelaskan secara rinci terkait apa saja yang dibahas saat bertemu dengan Ketua DPR RI tersebut dan bagaimana respons Puan soal dirinya yang diusulkan menjadi Cawapres Prabowo.

