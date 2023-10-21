Kecewa Putusan MK, BEM SI Nilai Legislasi Harus Dijalankan Sesuai Trias Politika

JAKARTA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demo di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada Jumat (20/10/2023).

Dalam unjuk rasa tersebut mereka menyampaikan sejumlah catatan merah 9 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Termasuk di dalamnya yaitu kritik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, MK diketahui telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden pada Senin, 16 Oktober 2023.

"Kemarin itu menjadi kekecewaan kita bersama karena berdasarkan putusan kemarin seharusnya Mahkamah Konstitusi lebih kepada mendiskusikan terlebih dahulu sebelum diputuskan hal itu," ujar Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Ahmad Nurhadi.

"Kami mau merawat demokrasi hari ini bahwasanya hari ini banyak keresahan masyarakat bahwa kita tetap harus melawan jangan sampai hukum dipolitisasi sehingga ini merupakan berdampak pada hukum-hukum. Proses legislasi harus dijalankan sesuai dengan trias politika," lanjut dia.

Nurhadi berharap Jokowi meluruskan ini kepada publik agar independensinya sebagai orang nomor satu di Indonesia tetap terjaga.