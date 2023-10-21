BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Sebagian Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (21/10/2023).

Pada pagi hari, seluruh wilayah Ibu Kota diprediksi cerah berawan.

Pada siang hari, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diprediksi berawan. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan.

Pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksi berawan. Sementara Kepulauan Seribu cerah berawan.

Pada dini hari, sebagian wilayah Ibu Kota berawan, yakni di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara wilayah lainnya dipredksi cerah berawan.

Adapun suhu udara hari ini berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan antara 50-85%.

(Erha Aprili Ramadhoni)