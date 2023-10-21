Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tekan Polusi Udara, 166 Gedung di Jakarta Sudah Dipasangi Watermist

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |06:17 WIB
Tekan Polusi Udara, 166 Gedung di Jakarta Sudah Dipasangi Watermist
Sebanyak 166 watermist telah dipasang di sejumlah gedungIbu Kota untuk tekan polusi udara. (Ilustrasi)
A
A
A

 

JAKARTA - Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara (Satgas PPU) Pemprov DKI Jakarta terus mengimbau pemilik gedung tinggi di Ibu Kota untuk memasang alat watermist guna memperbaiki kualitas udara.

Juru Bicara Satgas PPU DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyebutkan, pemasangan alat watermist terus bertambah.

Para pemilik gedung tinggi telah memasang alat yang akan menyemprotkan butiran air ke udara tersebut.

"Sampain 20 Oktober 2023, jumlah watermist yang terpasang sebanyak 166 unit yang berlokasi di 134 gedung, baik gedung pemerintah maupun swasta," ujar Ani, Jumat (20/10/2023).

Sebanyak 32 unit watermist di 24 gedung disebut Ani sedang berproses dan segera dioperasikan untuk memperkuat upaya perbaikan kualitas udara.

Ia merincikan pemasangan di berbagai wilayah ibukota. Di Jakarta Pusat ada 31 gedung dengan total 31 unit terpasang, kemudian di Jakarta Utara ada enam gedung dengan total tujuh unit terpasang.

Selanjutnya di kota Jakarta Barat ada 41 gedung dengan total 71 unit terpasang, Jakarta Selatan ada 50 gedung dengan total 50 unit terpasang, dan Jakarta Timur ada enam gedung dengan total 7 unit terpasang.

Kegiatan penyiraman jalan-jalan protokol juga terus dilakukan. Penyiraman jalan protokol yang dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tersebar ke 414 lokasi di seluruh wilayah Jakarta (hingga 19 Oktober 2023).

"Jumlah kendaraan yang digunakan sebanyak 433 mobil dan personil damkar yang dikerahkan sebanyak 1.705 orang. Penyiraman jalan-jalan ini dilakukan paralel dengan pemasangan water mist yang dilakukan lebih luas," tutur Ani Ruspitawati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3025050/atasi-polusi-jakarta-heru-budi-akan-lakukan-rekayasa-cuaca-qb2ZucsK4H.jpg
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement