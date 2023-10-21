Tekan Polusi Udara, 166 Gedung di Jakarta Sudah Dipasangi Watermist

Sebanyak 166 watermist telah dipasang di sejumlah gedungIbu Kota untuk tekan polusi udara. (Ilustrasi)

JAKARTA - Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara (Satgas PPU) Pemprov DKI Jakarta terus mengimbau pemilik gedung tinggi di Ibu Kota untuk memasang alat watermist guna memperbaiki kualitas udara.

Juru Bicara Satgas PPU DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyebutkan, pemasangan alat watermist terus bertambah.

Para pemilik gedung tinggi telah memasang alat yang akan menyemprotkan butiran air ke udara tersebut.

"Sampain 20 Oktober 2023, jumlah watermist yang terpasang sebanyak 166 unit yang berlokasi di 134 gedung, baik gedung pemerintah maupun swasta," ujar Ani, Jumat (20/10/2023).

Sebanyak 32 unit watermist di 24 gedung disebut Ani sedang berproses dan segera dioperasikan untuk memperkuat upaya perbaikan kualitas udara.

Ia merincikan pemasangan di berbagai wilayah ibukota. Di Jakarta Pusat ada 31 gedung dengan total 31 unit terpasang, kemudian di Jakarta Utara ada enam gedung dengan total tujuh unit terpasang.

Selanjutnya di kota Jakarta Barat ada 41 gedung dengan total 71 unit terpasang, Jakarta Selatan ada 50 gedung dengan total 50 unit terpasang, dan Jakarta Timur ada enam gedung dengan total 7 unit terpasang.

Kegiatan penyiraman jalan-jalan protokol juga terus dilakukan. Penyiraman jalan protokol yang dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tersebar ke 414 lokasi di seluruh wilayah Jakarta (hingga 19 Oktober 2023).

"Jumlah kendaraan yang digunakan sebanyak 433 mobil dan personil damkar yang dikerahkan sebanyak 1.705 orang. Penyiraman jalan-jalan ini dilakukan paralel dengan pemasangan water mist yang dilakukan lebih luas," tutur Ani Ruspitawati.