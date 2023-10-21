Ibu Tusuk Anak Berkali-kali di Koja, Polisi Temukan Cairan Pembersih di TKP

JAKARTA - Tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menemukan beberapa barang bukti di lokasi ibu tusuk anak kandung di Komplek Uka, RT 03/RW 08, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Selain pisau dapur yang digunakan untuk menusuk, polisi juga menemukan cairan pembersih.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Iverson Manosoh mengatakan bahwa tim Satreskrim yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menemukan cairan yang diduga pembersih lantai yang memiliki kandungan kimia.

"Kami pada saat di TKP ya Polres Jakarta Utara dan Polsek Koja menemukan cairan ya, menemukan cairan berada di dekat pelaku. Lebih lanjut kami akan melakukan pemeriksaan dan identifikasi ini apakah cairan ini," Kata Iverson dikonfirmasi pada Sabtu (21/10/2023).

"Dengan informasi yang didapatkan media menjadi salah satu alat yang digunakan oleh pelaku terhadap korban adalah anak kandungnya. Lebih jauh kami akan melakukan pemeriksaan identifikasi terhadap cairan tersebut, apakah ini berhubungan dengan peristiwa ini," lanjutnya.

Sebelumnya menurut keterangan warga sekitar, pelaku yang dikenal sebagai sosok yang tertutup ini juga jarang bertemu dengan ayah korban atau suami pelaku. Sesekali, suami korban datang hanya sampai depan pagar untuk memberi uang kepada anaknya.

Bahkan Nita salah satu warga setempat mengatakan bahwa warga sekitar mendengar pelaku pernah mengajak anaknya untuk meminum cairan pembersih lantai. Hal inilah yang diduga menjadi awal pelaku nekat menusuk anaknya.

"Dia tertutup orangnya, anak-anaknya dua cewe sama cowo saja gak boleh keluar dikunci rumahnya. Yang ditusuk cewe usia 6 tahun kondisi anak sudah sadar sih sekarang. Ada yang bilang ditusuk sampai belasan ada yang bilang delapan tusukan," tuturnya.

Sebelumnya, Nita menjelaskan bahwa kejadian ini bermula saat dirinya hendak mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian, dirinya mendengar teriakan histeris dari dalam rumah kontrakan pelaku.

"Kita emang sudah bangun, anak mau sekolah suami mau kerja ada suara anaknya nangis kaya kenceng banget jadi kita reflek. Kata anaknya ampun mama udah udah, kita keluar nih tetangga sebelah dobrak pintu," kata Nita.