Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Menuju Kebakaran TPA Rawa Kucing Ditutup, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Lokasi

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |10:43 WIB
Jalur Menuju Kebakaran TPA Rawa Kucing Ditutup, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Lokasi
Kebakaran TPA Rawa Kucing (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

 

TANGERANG - Arus lalu lintas di sekitar TPA Rawa Kucing terhambat akibat kebakaran yang terjadi sejak Jumat 20 Oktober 2023 siang. Terpantau Jalan Iskandar Muda sekitar lokasi telah ditutup total untuk masyarakat ataupun pengendara umum.

Atas kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tangerang menerjunkan puluhan personel untuk mengatur lalu lintas di lokasi kejadian. Penutupan jalan terjadi di simpang 7, di mana kendaraan roda 4 tidak bisa melintas ke arah TPA Rawa Kucing dan dialihkan ke akses Kawasan Bandara Mas.

Sedangkan, kendaraan yang akan menuju ke TPA Rawa Kucing dari arah Kedaung di alihkan ke Jalan SMKN 6 Kota Tangerang lintas Kawasan Bandara Mas.

"Kendaraan yang dapat melintas sekitaran TPA Rawa Kucing hanya kendaraan petugas dan kendaraan suplay air. Dishub Kota Tangerang dalam hal rekayasa lalu lintas terus berkoodirnasi dan bersinergi dengan jajaran Satlantas Polres Metro Tangerang Kota," ungkap Kepala Dishub Kota Tangerang, Achmad Suhaely.

Selain itu, untuk memudahkan masyarakat petugas Dishub juga disebar di beberapa lokasi. Mulai dari titik simpang 7, simpang SMKN 6 Kota Tangerang, pengaturan sirkulasi lalu lintas di parkiran alat berat hingga parkiran mobil pemadam, di lokasi kejadian.

"Puluhan truk tangki air pemadam dan dinas lain yang lalu lalang, ditambah ragam kendaraan petugas yang memerlukan percepatan akses jalan menuju atau bolak balik lokasi kejadian. Dishub Kota Tangerang pun berupaya melakukan penguraian kendaraan, agar tidak terjadi kemacetan yang berkepanjangan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement