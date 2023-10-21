Jalur Menuju Kebakaran TPA Rawa Kucing Ditutup, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Lokasi

TANGERANG - Arus lalu lintas di sekitar TPA Rawa Kucing terhambat akibat kebakaran yang terjadi sejak Jumat 20 Oktober 2023 siang. Terpantau Jalan Iskandar Muda sekitar lokasi telah ditutup total untuk masyarakat ataupun pengendara umum.

Atas kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tangerang menerjunkan puluhan personel untuk mengatur lalu lintas di lokasi kejadian. Penutupan jalan terjadi di simpang 7, di mana kendaraan roda 4 tidak bisa melintas ke arah TPA Rawa Kucing dan dialihkan ke akses Kawasan Bandara Mas.

Sedangkan, kendaraan yang akan menuju ke TPA Rawa Kucing dari arah Kedaung di alihkan ke Jalan SMKN 6 Kota Tangerang lintas Kawasan Bandara Mas.

"Kendaraan yang dapat melintas sekitaran TPA Rawa Kucing hanya kendaraan petugas dan kendaraan suplay air. Dishub Kota Tangerang dalam hal rekayasa lalu lintas terus berkoodirnasi dan bersinergi dengan jajaran Satlantas Polres Metro Tangerang Kota," ungkap Kepala Dishub Kota Tangerang, Achmad Suhaely.

Selain itu, untuk memudahkan masyarakat petugas Dishub juga disebar di beberapa lokasi. Mulai dari titik simpang 7, simpang SMKN 6 Kota Tangerang, pengaturan sirkulasi lalu lintas di parkiran alat berat hingga parkiran mobil pemadam, di lokasi kejadian.

"Puluhan truk tangki air pemadam dan dinas lain yang lalu lalang, ditambah ragam kendaraan petugas yang memerlukan percepatan akses jalan menuju atau bolak balik lokasi kejadian. Dishub Kota Tangerang pun berupaya melakukan penguraian kendaraan, agar tidak terjadi kemacetan yang berkepanjangan," jelasnya.