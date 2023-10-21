Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Tas di Bogor Jadi Bulan-bulanan Warga, Disebut Beraksi Sambil Todongkan Pistol

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |14:47 WIB
Maling Tas di Bogor Jadi Bulan-bulanan Warga, Disebut Beraksi Sambil Todongkan Pistol
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria yang diduga melakukan pencurian dihajar massa di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saat ini, pria tersebut masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi.

Dalam video yang beredar, tampak pria tersebut menjadi bulan-bulanan beberapa orang. Tendangan bertubi-tuni mendarat tepat di kepalanya.

Pria tersebut kemudian diseret oleh salah satu orang dengan menarik bajunya. Namun, beberapa orang lainnya terlihat berupaya melerai aksi tersebut.

Pria dalam video itu dinarasikan merupakan salah satu pelaku perampokan yang tertangkap warga saat beraksi pada Jumat 20 Oktober 2023. Bahkan, disebut juga senjata api dalam menjalankan aksinya.

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayi Tri Nugraha mengatakan bahwa pria dalam video yang beredar merupakan pelaku pencurian tas.

Halaman:
1 2
      
