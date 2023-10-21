Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TPA Rawa Kucing Terbakar, Layanan Pengangkutan Sampah Tetap Berjalan

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |15:46 WIB
TANGERANG - Kebakaran di TPA Rawa Kucing yang masih terjadi sejak Jumat, 20 Oktober 2023 membuat masyarakat khawatir layanan pengangkutan sampah akan terhenti untuk sementara. Meski demikian, Pemerintah Kota Tangerang menjamin layanan pengangkutan sampah akan terus dilakukan

"Kita berharap agar apinya segera bisa dipadamkan dan layanan pengangkutan sampah tidak terganggu. Kami pemerintah kota Tangerang akan berusaha semaksimal mungkin agar layanan pengangkutan sampah terus berjalan," ujar Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Tangerang, Mualim.

Pemkot Tangerang juga masih terus berupaya memadamkan api dengan meminta bantuan dari Basarnas untuk meminta bantuan water bombing, agar bisa cepat dipadamkan. Sampai malam tadi, 450 lebih petugas gabungan masih berjuang untuk memadamkan api.

"Pak Wali tadi juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta bantuan water bombing dan pak wakil tadi juga sudah meninjau lokasi kebakaran," lanjutnya.

Sebagai informasi Pemerintah Kota Tangerang telah mengerahkan 34 mobil damkar dan kurang lebih 534 personil dari BPBD, Dishub, PUPR, Budpar, Dinkes dan PDAM untuk memadamkan kebakaran di TPA Rawa Kucing. Kebakaran diduga terjadi akibat suhu panas yang ekstrim yang terjadi pada hari ini di wilayah Kota Tangerang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
