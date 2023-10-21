Restoran di Kelapa Gading Ludes Terbakar Akibat Tabung Gas Bocor

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Boulevard Raya RW 016 Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebuah restoran berlantai tiga terbakar pada Sabtu (21/10/2023) siang.

Kepala Seksi Operasional (Kasieops) Sudin Gulkarmat Jakarta Utara Abdul Wahid mengatakan bahwa, pihaknya mendapat informasi dari warga Restaurant Hakka Kopitiam Singkawang terbakar.

BACA JUGA:

"Kami mendapat kabar dari warga sekitar, kebakaran terjadi pukul 10.23 WIB. Tim Sudin Gulkarmat kemudian datang dan berhasil melakukan pemadaman 11.10 WIB," Kata Wahid saat dikonfirmasi.

Menurut Wahid, berdasarkan keterangan karyawan dan warga setempat bahwa kebakaran ini bermula saat karyawan hendak memulai aktifitas, seketika api besar keluar dari tabung gas.