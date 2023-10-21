5 Fakta Dinkes DKI Jakarta Temukan Kasus Cacar Monyet, Masyarakat Diminta Tak Panik

JAKARTA - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau masyarakat Jakarta untuk tidak panik dengan munculnya penyakit cacar monyet atau monkeypox.

Okezone merangkum 5 fakta Pemprov DKI Jakarta melalui Dinkes temukan kasus cacar monyet di Ibu Kota. Berikut ulasannya:

1. Cacat Monyet Menyebar Melalui Droplet

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama mengatakan cacar monyet dapat melalui droplet berupa dahak atau liur yang terkontaminasi lingkungan atau tangan, kontak kulit, kontak luka, cairan tubuh, dan kontak seksual.

2. Dinkes Minta Masyarakat Tak Panik Tapi Tetap Waspada

"Masyarakat jangan panik, namun perlu waspada," ujar Ngabila, Jumat (20/10/2023).

3. Tips Cegah Tertular Cacar Monyet

Ia memberikan sejumlah tips untuk melakukan pencegahan tertular penyakit cacar monyet.

"Rajin cuci tangan dengan sabun, hindari kontak kulit dengan orang lain, serta menghindari kontak dengan benda dan alat yang digunakan penderita cacar monyet," jelas Ngabila.