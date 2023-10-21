Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran TPA Rawa Kucing yang Sempat Terkendali Kembali Meluas

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |18:27 WIB
Kebakaran TPA Rawa Kucing yang Sempat Terkendali Kembali Meluas
Kebakaran TPA Rawa Kucing. (Foto: Isty Maulidya)
TANGERANG - Api kebakaran di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang masih belum berhasil dipadamkan sejak terbakar pada Jumat, 20 Oktober 2023 siang. Meskipun sempat bisa dikendalikan, namun pada Sabtu (21/10/2023) siang, api merambat ke pembatas jalan dan membahayakan lokasi sekitar.

Hal ini dikarenakan angin berembus kencang membuat api kembali menyala cukup cepat. Tak hanya itu, asap yang memenuhi seluruh area TPA Rawa Kucing membuat jarak pandang hanya sekitar lima meter.

Segala upaya penanganan hingga saat ini tanpa henti terus dikerahkan. Mulai dari pemadaman dengan air, pengerukan sampah dengan alat berat, hingga mengambil tindakan pengungsian untuk warga sekitar.

"Penanganan siang ini cukup penuh perjuangan, karena melawan kecepatan angin yang tak bisa diperkirakan. Bahkan, salah satu kendaraan petugas jenis Avanza telah terbakar, karena situasi cukup sulit dikendalikan," ungkap Maryono Hasan, Kepala BPBD, Kota Tangerang.

Maryono menjelaskan bahwa kendala saat ini benar-benar adalah cuaca, luasan area, serta medan atau pijakan yang mudah amblas. Kondisi terakhir, masih dalam proses pemadaman dan penguraian dengan alat berat.

Kebakaran TPA Tlekung Kota Batu, Api Tak Kunjung Padam 

"Api dari arah pintu tiga melebar terbawa angin dengan cukup cepat mendekati pemukiman. Saat ini, puluhan warga telah terungsikan di kantor Kecamatan Neglasari dan terpantau oleh seluruh petugas," ucapnya.

Telusuri berita news lainnya
