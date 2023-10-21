Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terdampak Asap Kebakaran, Warga di Sekitar TPA Rawa Kucing Mulai Dievakuasi

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |18:45 WIB
Terdampak Asap Kebakaran, Warga di Sekitar TPA Rawa Kucing Mulai Dievakuasi
Kebakaran di TPA Rwa Kucing Tangerang (Foto: MPI/Isty)
A
A
A

TANGERANG - Kebakaran yang melanda TPA Rawa Kucing sejak Jumat (20/10/23) masih belum usai. Api yang meluas membuat warga di sekitar lokasi ikut terdampak asap tebal dan membuat sejumlah warga mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Camat Neglasari, Andhika Nugraha mengatakan seluruh petugas Tramtib, dibantu dengan Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan mulai mengevakuasi warga. Asap mulai menebal diperkirakan pada pukul 11 siang. Para petugas akan terus menyisir wilayah yang mulai terdampak asap.

"Evakuasi segera kami lakukan karena asap mulai mengarah ke pemukiman dan akan mengganggu pernapasan warga dan tentu membahayakan kesehatan. Kami terus akan menyisir wilayah untuk mengevakuasi warga," ungkapnya, Sabtu (21/10/23).

Andhika melanjutkan, warga yang dievakuasi sudah ditangani dan didampingi oleh Dinas Kesehatan beserta petugas dari Puskesmas Neglasari. Tim Tagana Dinas Sosial juga sudah mulai mencatat kebutuhan apa saja bagi warga yang dievakuasi. Khususnya anak-anak dan lansia.

"Warga sekarang sudah dicatat kebutuhannya apa saja oleh Tagana Dinas Sosial termasuk bantuan permakanan, popok, dan obat-obatan yang dibutuhkan," lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah mengatakan pihaknya sudah menambah dua lokasi tambahan titik pengungsian bagi warga yang terdampak. Warga yang bertempat tinggal dalam radius 500 meter dari lokasi kebakaran juga diimbau untuk dapat melakukan evakuasi mandiri mengingat kondisi asap yang semakin pekat dan dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatan.

Telusuri berita news lainnya
