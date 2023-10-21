Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Betulkan Mesin Air, Warga Bogor Tewas Tercebur Sumur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:45 WIB
Hendak Betulkan Mesin Air, Warga Bogor Tewas Tercebur Sumur
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi pria yang tercebur sumur di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Korban dalam keadaan meninggal dunia.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan evakuasi berlangsung sekira pukul 01.20 WIB dini hari tadi. Awalnya, Damkar Sektor Parung Panjang mendapat laporan dari RT ada warganya yang tercebur sumur.

"Dugaan sementara pada saat ingin membetulkan mesin air, menurut keterangan tetangga korban tidak terlihat kembali. Setelah dilakukan pencarian, pukul 23:00 WIB korban ditemukan di dalam sumur," kata Asan dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023).

Tim Damkar pun bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan proses evakuasi. Dengan peralatan mountenering, petugas turun ke dalam sumur.

"Kami berkoordinasi dengan pihak RT/RW, pengecekan lokasi dan mempersiapkan alat pendukung untuk penanganan oleh tim," jelasnya.

Sekitar 1 jam, korban yang diketahui berinisial AS (57) berhasil evakuasi oleh petugas dari dalam sumur. Namun, korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak keluarga.

"Berhasil dievakuasi oleh tim. Iya (meninggal dunia)," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180252//arya_daru-xdKq_large.jpg
Keluarga Arya Daru Minta Polisi Bongkar Pemeriksaan Vara dan Dion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179683//mayat_bayi_di_kali_lodan-73uk_large.jpg
Tragis! Bayi Perempuan Ditemukan Tewas di Kali Lodan, Diduga Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155//mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement