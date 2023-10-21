Hendak Betulkan Mesin Air, Warga Bogor Tewas Tercebur Sumur

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi pria yang tercebur sumur di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Korban dalam keadaan meninggal dunia.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan evakuasi berlangsung sekira pukul 01.20 WIB dini hari tadi. Awalnya, Damkar Sektor Parung Panjang mendapat laporan dari RT ada warganya yang tercebur sumur.

"Dugaan sementara pada saat ingin membetulkan mesin air, menurut keterangan tetangga korban tidak terlihat kembali. Setelah dilakukan pencarian, pukul 23:00 WIB korban ditemukan di dalam sumur," kata Asan dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023).

Tim Damkar pun bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan proses evakuasi. Dengan peralatan mountenering, petugas turun ke dalam sumur.

"Kami berkoordinasi dengan pihak RT/RW, pengecekan lokasi dan mempersiapkan alat pendukung untuk penanganan oleh tim," jelasnya.

Sekitar 1 jam, korban yang diketahui berinisial AS (57) berhasil evakuasi oleh petugas dari dalam sumur. Namun, korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak keluarga.

"Berhasil dievakuasi oleh tim. Iya (meninggal dunia)," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)