Asap Makin Tebal, Petugas Pemadam Kebakaran di TPA Rawa Kucing Ikut Tumbang

TANGERANG - Kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing masih belum dapat dikendalikan sejak terjadi pada Jum'at, 20 Oktober 2023 siang. Udara panas disertai angin kencang membuat sejumlah titik api kembali muncul terutama di bagian pintu 3.

Asap yang makin tebal membuat petugas yang ada di lokasi kejadian pun kelelahan. Terlihat di lokasi kejadian, para petugas bergantian masuk ke mobil ambulans maupun mobil PMI yang bersiaga di sekitar lokasi. Medan yang berat serta keterbatasan jarak pandang karena asap ikut mempengaruhi kondisi para petugas.

"Kini, tak sedikit petugas yang dikerahkan telah bertumbangan. Membutuhkan oksigen dan nebulizer karena sesak napas dan pastinya kelelahan. Banyak petugas yang bergantian, kini terkapar kelelahan ditumpukan sampah, jalan-jalan atau posko yang tersedia," ungkap Maryono Hasan, Kepala BPBD, Kota Tangerang.

Lanjutnya, tak sedikit dari petugas benar-benar mempertaruhkan nyawanya, menghiraukan kelelahan fisiknya, dan terus bertahan menyemprotkan air ke titik-titik kobaran api. Demi segera padamnya api di TPA Rawa Kucing.

"Ini terlihat dari beberapa petugas yang akhirnya membutuhkan penanganan rujukan ke Rumah Sakit, untuk penanganan lebih insentif. Sedangkan perbantuan oksigen di lokasi ke petugas pun terus tersedia," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah meminta kepada para petugas yang terjun ke lapangan untuk waspada dan berhati-hati agar tidak terjebak di dalam kepulan asap.

"Tolong hati-hati karena musuhnya adalah cuaca jadi kita tidak bisa prediksi karena ini asapnya sudah sangat pekat dan cepat sekali menyebar. Bahkan beberapa personil sudah tumbang juga karena alami sesak napas."