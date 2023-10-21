Makan Bareng Keluarga di Restoran Bakmi, Ganjar Jajal Jadi Koki

JAKARTA - Di tengah padatnya kesibukan sebagai bakal calon presiden 2024, Ganjar Pranowo menyempatkan waktu memakan bakmie bersama keluarga. Dalam kesempatan itu, Ganjar menjajal menjadi koki di Bakmi Milenial di kawasan Jakarta Selatan.

Bersama sang istri Siti Atikoh dan anaknya Muhammad Zinedine Alam Ganjar, calon presiden yang diusung Partai Perindo itu menyempatkan waktu makan siang. Tak sungkan Ganjar masuk ke dapur untuk menjajal menjadi koki.

Ganjar dengan mengandeng istrinya saat masuk ke The Ground Nipah, yang diisi berbagai gerai UMKM dan tempat makanan ala anak muda. Mula-mula Ganjar menuju gerai Bakmi Milenial dan mengajak keluarganya untuk duduk dan memesan makanan.

Tak mau menunggu, Ganjar lalu masuk ke dalam dapur Bakmi Milenial. Di sana seorang koki yang memang berusia muda menunggu Ganjar. Koki yang ditemui Ganjar ini juga pemilik Bakmi Milenial bernama Rayhan Paramarta.

Ganjar lalu dipersilakan Rayhan untuk mencoba memasak daging yang merupakan salah satu bahan bakmi. Dengan memegang wajan panci, Ganjar menggoyang-goyangkan tangannya bak koki profesional.

Rayhan bahkan mengajarkan teknik flambe, yaitu mengeluarkan api di atas wajan.

"Kamu belajar masak dari mana?" tanya Ganjar.

Rayhan mengatakan bahwa dirinya lulusan dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Tak berapa lama, bakmi pun jadi. Makanan tersebut lalu diantar menuju meja tempat keluarga Ganjar berkumpul.

Ganjar mengatakan dirinya memang selalu meluangkan waktu untuk keluarga di akhir pekan.

"Kalau ada kesempatan, iya, kami senang kuliner, anak nongkrong juga," kata Ganjar.

Ganjar juga mengaku sangat menyukai makanan nasi goreng dan mi goreng.