INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuma Berjarak 2 Km dari Bandara Soetta, Apakah Kebakaran TPA Rawa Kucing Ganggu Penerbangan?

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |21:59 WIB
Cuma Berjarak 2 Km dari Bandara Soetta, Apakah Kebakaran TPA Rawa Kucing Ganggu Penerbangan?
Kebakaran di TPA Rwa Kucing Tangerang (Foto: Damkar)
A
A
A

TANGERANG - Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan aman meskipun kebakaran di TPA Rawa Kucing belum bisa dipadamkan dan hanya berjarak kurang lebih 2KM dari bandara. Meskipun sempat terdampak asap, namun hingga Sabtu (21/10/2023) malam, aktifitas penerbangan di bandara tersebut masih terkendali .

"Sore ini dipastikan semua sudah kembali normal, untuk ketiga runway di Bandara Soekarno-Hatta sudah digunakan untuk takeoff dan landing", ujar Senior Manager Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi.

Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya zempat terdampak pada Sabtu siang akibat kepulan asap yang memasuki sisi utara Bandara (RWY 07L). Hal itu sempat membuat adanya penerbangan yang tertunda.

"Memang sempat terjadi delayed dan divert pada Sabtu siang ini akibat kepulan asap, sehingga kami sempat melakukan operasional runway pada RWY 07L/25R hanya dipakai untuk landing dan RWY 07R/25L hanya dipakai take off," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Airnav Indonesia, Herma Soegijatoro menjelaskan pihaknya telah menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM) nomor A3092-23, yang bertujuan memberikan pemberitahuan kepada seluruh penerbangan guna menjaga keselamatan, keamanan, keteraturan penerbangan, dan mengurangi potensi keterlambatan di bandara.

Halaman:
1 2
      
