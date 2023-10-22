Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nonton Pertunjukan Pentas Indonesia Kita di TIM, Ganjar: Guyonannya Nyelekit, tapi Penuh Makna

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |04:25 WIB
Nonton Pertunjukan Pentas Indonesia Kita di TIM, Ganjar: Guyonannya Nyelekit, tapi Penuh Makna
Ganjar nonton pertunjukan Indonesia Kita di TIM. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menonton pertunjukan seni Indonesia Kita di Kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM), Sabtu (22/10/2023) malam.

Pentas seni berjudul “Master of Mind Calon Lawan Master of Game” itu didedikasikan dalam merayakan karya Sawung Jabo, yang juga hadir bersama istri Suzan Piper.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar datang sedikit terlambat. Ia mengaku tidak mendapat undangan secara resmi dari para seniman pelaku pertunjukkan tersebut. Namun, ia mendapat telepon dari Sawung Jabo sendiri, yang ingin Ganjar hadir menyaksikan pentas itu.

"Mas Jabo telepon saya, Mas Ganjar nonton enggak? Loh, nonton apa? Karena tadi saya ada acara di televisi, akhirnya saya di sana 40 menit, lari ke sini, karena Mas Jabo telepon. Loh, aku menyanyi buat kamu. Terharu saya. Mas Jabo di Australia kemarin buatin lagu buat saya juga. Saya datang ke sini juga salah satunya demi menghormati Mas Jabo," kata Ganjar Pranowo, Sabtu (21/10/2023) malam.

Ganjar yang hadir bersama istri, Siti Atikoh dan putranya, M Zinedine Alam, mengaku sangat menikmati. Pertunjukan tersebut menurut Ganjar, menampilkan musik dan pencahayaan bagus, dengan alur cerita yang dibawakan dengan gaya guyonan yang cerdas.

“Mereka (pemainnya) banyak yang sekolah di Yogyakarta, jadi, guyonannya ajeg, nyelekit-nyelekit, nyindir-nyindir, tapi penuh dengan makna,” ujar Ganjar.

“Semua terhibur. Sebelah saya tadi ketawa sampai terpingkal-pingkal. Jadi, guyonan kelas tinggi. Jadi, kita harus berpikir keras untuk melihat alur ceritanya. Sayang tadi saya agak terlambat,” sambungnya.

Pertunjukan selesai dengan dinyalakan lampu penerangan sekitar pertunjukan dihidupkan. Menyadari ada sosok Ganjar di tengah-tengah mereka, penonton pun berebut untuk mengabadikan momen bersama.

Tidak hanya di situ, saat keluar dari gedung pementasan, Ganjar langsung menjadi magnet bagi warga yang datang di Kompleks TIM untuk setidaknya berswafoto.

Ganjar ternyata tidak sendiri. Bahkan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga hadir menonton pentas tersebut. Hasto juga mengaku sangat terhibur dengan kesenian hingga substansi dari pentas Indonesia Kita tersebut.

“Sesuatu yang menyentuh mata hati, sesuatu yang membuat kita bangga dengan Indonesia Kita. Terima kasih dan selamat,” kata Hasto.

Pentas Indonesia Kita edisi ke-40 itu dilakukan dengan unsur plesetan yang “nyerempet” dengan peristiwa aktual yakni menyangkut pemilu. Sehingga penonton kerap dibuat tertawa selama 3 jam, karena teringat dengan peristiwa aktual menyangkut isu capres-cawapres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement