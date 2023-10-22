Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Joging, Siti Atikoh Bersiap Temani Ganjar Berangkat ke RSPAD

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |06:50 WIB
Usai Joging, Siti Atikoh Bersiap Temani Ganjar Berangkat ke RSPAD
Siti Atikoh akan temani Ganjar ke RSPAD untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. (MPI/Danandaya)
JAKARTA - Siti Atikoh Ganjar Pranowo akan menemui suaminya menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023). Usai melakukan joging, dia akan menunggu Ganjar mempersiapkan diri untuk berangkat ke RSPAD.

"Tergantung Mas Ganjar-nya (berangkat pukul berapa), Insya Allah (menemani)," ucap Atikoh di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Ia menyebut anak semata wayangnya belum diketahui apakah akan ikut bersama mendampingi Ganjar.

"Mas Alam enggak tahu (ikut atau tidak-red)," sambungnya.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia Atiqoh terlihat keluar dari rumahnya sekitar 05.33 WIB untuk melakukan aktivitas olahraga. Terlihat Atiqoh selesai melakukan jogging pagi hari itu dengan kembali ke rumah sekitar 06.18 WIB.

Dia mengaku tidak ada suasana yang berbeda antara Semarang dengan Jakarta. Aktivitas olahraga tetap dia lakukan di mana pun dia tinggal.

"Biasa aja, saya olahraga tetap," ucapnya.

Diketahui, seusai melakukan pendaftaran capres dan cawapres, para pasangan calon diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

