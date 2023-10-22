Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Didampingi Sang Istri, Ganjar Berangkat ke RSPAD untuk Pemeriksaan Kesehatan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |06:58 WIB
Didampingi Sang Istri, Ganjar Berangkat ke RSPAD untuk Pemeriksaan Kesehatan
Ganjar ditemani Siti Atikoh berangkat ke RSPAD untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. (MPI/Danandaya)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo bersama sang istri menuju Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023). Ganjar akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, mobil yang ditumpanginya Ganjar keluar dari halaman rumahnya sekitar pukul 06.41 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian berwarna putih.

"Langsung kita ke rumah sakit," kata Ganjar.

Dia mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk kegiatan hari ini. Ia juga tidak diperkenankan oleh tim dokter untuk melakukan aktivitas olahraga di pagi hari.

"Insya Allah sehat, puasa tadi. Kata dokter tidak disarankan (olahraga)," ucapnya.

Pria berambut putih itu, mengungkap alasan anak semata wayangnya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar tidak bisa ikut mendampinginya, karena memiliki aktivitas yang padat. Oleh karena itu, Ganjar pergi bersama dengan sang istri, Siti Atiqoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
